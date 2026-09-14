Очільник МВС Болгарії анонсував перевірки на складах зброї після пожежі на об’єкті EMKO

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв доручив провести перевірки на складах зберігання зброї і боєприпасів по території країни після нового інциденту на об’єкті компанії EMKO в ніч з п’ятниці на суботу.

Про це повідомляє Nova.bg, пише "Європейська правда".

Міністр заявив, що після останньої пожежі на складі виробника зброї EMKO доручив перевірити безпекові умови на складах по всій території країни.

"Будуть створені спільні команди, що перевірятимуть кожне з таких місць на території нашої країни з детальними інструкціями. Важливо не просто дотримуватися мінімальних стандартів, а й вживати адекватних заходів для захисту таких об’єктів", – сказав Демерджиєв.

"Ситуація, у якій зараз перебуває світ – не лише Болгарія – породжує підвищені загрози", – додав він.

У місцевій владі Габровської області, на території якої розташований склад ЕМКО, повідомили, що всього за 4-5 днів до пожежі там проходили інспекції і ніяких проблем не виявили.

Нагадаємо, пожежа спалахнула пізно увечері 11 вересня на складі боєприпасів виробника зброї EMKO в центральній частині країни.

Міністр внутрішніх справ Болгарії відзначив схожість цього випадку з попередньою пожежею на складі ЕМКО у серпні. Прокуратура розглядає як потенційно можливі усі версії, включно зі злим умислом.

ЕМКО належить бізнесмену Еміліану Гебрєву, який у 2015 році, ймовірно, пережив отруєння "Новічком".

Підозрілі інциденти на об’єктах компанії були і в 2022-2023 роках.