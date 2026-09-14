Глава МВД Болгарии анонсировал проверки на складах оружия после пожара на EMKO

Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев поручил провести проверки на складах хранения оружия и боеприпасов по всей стране после нового инцидента на объекте компании EMKO в ночь с пятницы на субботу.

Об этом сообщает Nova.bg, пишет "Европейская правда".

Министр заявил, что после последнего пожара на складе производителя оружия EMKO поручил проверить условия безопасности на складах по всей территории страны.

"Будут созданы совместные группы, которые будут проверять каждое из таких мест на территории нашей страны в соответствии с подробными инструкциями. Важно не просто соблюдать минимальные стандарты, но и принимать адекватные меры для защиты таких объектов", – сказал Демерджиев.

"Ситуация, в которой сейчас находится мир – не только Болгария – порождает повышенные угрозы", – добавил он.

В местных органах власти Габровской области, на территории которой расположен склад EMKO, сообщили, что всего за 4–5 дней до пожара там проходили проверки и никаких проблем не выявлено.

Напомним, пожар вспыхнул поздно вечером 11 сентября на складе боеприпасов производителя оружия EMKO в центральной части страны.

Министр внутренних дел Болгарии отметил сходство этого случая с предыдущим пожаром на складе EMKO в августе. Прокуратура рассматривает в качестве потенциально возможных все версии, включая злой умысел.

EMKO принадлежит бизнесмену Эмилиану Гебреву, который в 2015 году, вероятно, пережил отравление "Новичком".

Подозрительные инциденты на объектах компании имели место и в 2022–2023 годах.