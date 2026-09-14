Польские фермеры снова нуждаются в финансовой поддержке

Министерство сельского хозяйства Польши готовит дополнительную поддержку для фермеров, которые в этом году столкнулись с засухой, дорогостоящим топливом и удобрениями.

Об этом сообщает Polskie Radio, пишет "Европейская правда".

Министр сельского хозяйства Польши Стефан Краевский заявил, что уже в октябре может начаться прием заявок на субсидии для закупки удобрений. Их цена значительно выросла после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Отдельная проблема – выращивание картофеля. Польские фермеры уже несколько лет борются с бактериальной болезнью, которая затрудняет экспорт картофеля в другие страны.

"Нам пришлось провести дополнительные обследования, проверки и контроль нашего картофеля. Сейчас мы делаем все, чтобы, вероятно, в 2027 году получить статус страны, свободной от бактериоза", – сказал Краевский.

По словам чиновника, для некоторых хозяйств выращивание картофеля и капусты в этом году стало практически нерентабельным.

Министерство также планирует поддержать восстановление поголовья скота. Прием заявок на соответствующие субсидии должен начаться до конца года.

Напомним, польские фермеры уже несколько лет выступают против усиления конкуренции со стороны украинской аграрной продукции. В 2023–2024 годах они неоднократно блокировали пункты пропуска на польско-украинской границе, требуя, в частности, ограничить импорт украинских товаров. Одни из последних протестов фермеров на границе с Украиной состоялись в январе 2026 года.

А недавно польские фермеры призвали Еврокомиссию пересмотреть сокращение расходов на агросектор.