Зеленський розкрив деталі допомоги від Канади у посиленні української ППО

Президент Володимир Зеленський розповів, що Канада не лише закупить перехоплювачі PAC-3 до систем Patriot, а ще й надасть ракети АІМ-9, АІМ-120 і допоможе придбати необхідні засоби від інших країн.

Заяву українського президента наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що питання захисту українського неба є ключовим пріоритетом.

"Прем'єр-міністр (Канади Марк Карні. – Ред.) оголосив закупівлю ракет для систем Patriot PAC-3 – антибалістичних ракет на суму 350 млн (канадських доларів). Це пакет щодо ППО. Окрім цього ми з ним проговорили питання АІМ-9, АІМ-120. Це відповідні ракети, які ми використовуємо також як ППО для систем протиповітряної оборони NASAMS, які прикривають багато різних об'єктів, включаючи енергетичні", – розповів Зеленський.

За його словами, до пакета ППО від Канади входитимуть "і гроші, і окремі ракети".

"І ще є деякі домовленості, які потребують його (Марка Карні. – Ред.) прямого діалогу з іншими лідерами, які напряму Україні щось продати не можуть через різні причини", – додав президент.

Як відомо, минулого тижня Зеленський і Карні підписали Декларацію про 100-річне партнерство, яка передбачає намір двох країн підняти двосторонні відносини до рівня всеосяжного стратегічного партнерства.

Зеленський також говорив, що Україна розраховує підписати так звану угоду Drone Deal з Канадою на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку наприкінці вересня.