Зеленский раскрыл детали помощи от Канады в усилении украинской ПВО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Канада не только закупит перехватчики PAC-3 для систем Patriot, но и предоставит ракеты AIM-9, AIM-120, а также поможет приобрести необходимые средства у других стран.

Заявление украинского президента приводит "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что вопрос защиты украинского неба является ключевым приоритетом.

"Премьер-министр (Канады Марк Карни. – Ред.) объявил о закупке ракет для систем Patriot PAC-3 – антибаллистических ракет на сумму 350 млн (канадских долларов). Это пакет по ПВО. Кроме того, мы с ним обсудили вопросы AIM-9, AIM-120. Это ракеты, которые мы используем также в качестве ПВО для систем противовоздушной обороны NASAMS, прикрывающих множество различных объектов, включая энергетические", – рассказал Зеленский.

По его словам, в пакет ПВО от Канады войдут "и деньги, и отдельные ракеты".

"И ещё есть некоторые договоренности, которые требуют от него (Марка Карни. – Ред.) прямого диалога с другими лидерами, которые напрямую Украине что-то продать не могут по разным причинам", – добавил президент.

Как известно, на прошлой неделе Зеленский и Карни подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве, которая предусматривает намерение двух стран поднять двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Зеленский также говорил, что Украина рассчитывает подписать так называемое соглашение Drone Deal с Канадой в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.