У берегов Греции потерпела крушение лодка с мигрантами: 25 пропавших без вести

У берегов Греции спасли более 50 мигрантов с затонувшей лодки, по меньшей мере 25 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Береговая охрана Греции сообщила, что не менее 25 человек числятся пропавшими без вести в результате аварии лодки с мигрантами, произошедшей в воскресенье недалеко от острова Гавдос, расположенного южнее Крита.

51 человека подобрали другие суда, ставшие свидетелями происшествия. По словам спасенных, всего в лодке находилось 77 человек.

К спасательной операции присоединились также суда европейского агентства Frontex.

Напомним, в правительстве Испании заявили о возвращении в Марокко более 5 300 мигрантов, которые оставались в её североафриканском автономном городе Сеута после массового прибытия в июле.

Ранее ЕС выделил Испании почти 115 млн евро помощи в связи с миграционным кризисом в Сеуте.