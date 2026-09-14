На Сицилії через активність вулкану Етна призупинили роботу аеропорту

У понеділок, 14 вересня, польоти в італійському аеропорту Катанії знову призупинили через вулканічний попіл, що утворився через активність вулкана Етна.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на сайт аеропорту.

Усі прильоти і вильоти до аеропорту, який за пасажиропотоком посідає п’яте місце в Італії, призупинили до 22:00.

Гора Етна – найвищий і найактивніший вулкан Європи – часто спричиняє перебої в авіасполученні в Катанії, другому за величиною місті Сицилії. Цього літа викиди попелу були особливо інтенсивними, що вплинуло на тисячі мандрівників у пік курортного сезону.

Нагадаємо, у серпні американський турист загинув після удару блискавки на вулкані Етна.