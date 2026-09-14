На Сицилии из-за активности вулкана Этна приостановили работу аэропорта
Новости — Понедельник, 14 сентября 2026, 15:18 —
В понедельник, 14 сентября, полеты в итальянском аэропорту Катании вновь приостановили из-за вулканического пепла, образовавшегося в результате активности вулкана Этна.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сайт аэропорта.
Все прилеты и вылеты в аэропорт, занимающий пятое место в Италии по пассажиропотоку, приостановлены до 22:00.
Гора Этна – самый высокий и самый активный вулкан Европы – часто вызывает перебои в авиасообщении в Катании, втором по величине городе Сицилии. Этим летом выбросы пепла были особенно интенсивными, что затронуло тысячи путешественников в разгар курортного сезона.
Напомним, в августе американский турист погиб после удара молнии на вулкане Этна.
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