Фон дер Ляєн пропустить промову прем’єра Канади у Європарламенті

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не буде присутня на виступі прем’єр-міністра Канади Марка Карні перед Європейським парламентом у четвер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Карні виступить перед депутатами у четвер о 11:30, прагнучи налагодити тісніші зв’язки з ЄС на тлі погіршення відносин із Вашингтоном.

Очікується, що він викладе свої побажання щодо співпраці з Брюсселем напередодні саміту Канада–ЄС, який відбудеться у жовтні. Виступ відбудеться на наступний день після того, як він відвідає щорічну промову фон дер Ляєн про стан справ у Союзі.

Під час виступу Карні Європейську комісію представлятиме комісар з питань торгівлі Марош Шефчович – один із найнадійніших соратників фон дер Ляєн, – підтвердила головна речниця виконавчого органу Паула Піньо.

Президентки Європейської комісії не буде у Страсбурзі в четвер, оскільки їй доведеться повернутися до Брюсселя через "попередні зобов’язання", зазначила Піньо. Одним із таких зобов’язань є пресконференція, присвячена ініціативі щодо безпеки дітей в Інтернеті.

Під час усіх програмних виступів та дебатів у Європарламенті Європейську комісію представляє один із 27 її членів. У четвер під час сесій у Страсбурзі більшість членів Колегії зазвичай повертається до Брюсселя, а невелика група комісарів залишається у Франції для участі в заключних пленарних дебатах.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні раніше оголосив про плани розпочати переговори про "унікальний союз" з ЄС.

За даними агентства Bloomberg, посадовці Європейського Союзу вбачають потенціал для налагодження тісніших відносин із Канадою, ніж із Великою Британією, оскільки Оттава не обтяжена тим "багажем" Brexit, який несе Лондон.