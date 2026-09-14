Фон дер Ляйен пропустит речь премьера Канады в Европарламенте

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не будет присутствовать на выступлении премьер-министра Канады Марка Карни перед Европейским парламентом в четверг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Карни выступит перед депутатами в четверг в 11:30, стремясь наладить более тесные связи с ЕС на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном.

Ожидается, что он изложит свои пожелания относительно сотрудничества с Брюсселем накануне саммита Канада–ЕС, который состоится в октябре. Выступление состоится на следующий день после того, как он посетит ежегодную речь фон дер Ляйен о положении дел в Союзе.

Во время выступления Карни Европейскую комиссию будет представлять комиссар по вопросам торговли Марош Шефчович – один из самых надежных соратников фон дер Ляйен, – подтвердила главный пресс-секретарь исполнительного органа Паула Пиньо.

Президента Европейской комиссии не будет в Страсбурге в четверг, поскольку ей придется вернуться в Брюссель из-за "предварительных обязательств", отметила Пиньо. Одним из таких обязательств является пресс-конференция, посвященная инициативе по безопасности детей в Интернете.

Во время всех программных выступлений и дебатов в Европарламенте Европейскую комиссию представляет один из 27 ее членов. В четверг во время сессий в Страсбурге большинство членов Коллегии обычно возвращается в Брюссель, а небольшая группа комиссаров остается во Франции для участия в заключительных пленарных дебатах.

Премьер-министр Канады Марк Карни ранее объявил о планах начать переговоры об "уникальном союзе" с ЕС.

По данным агентства Bloomberg, чиновники Европейского Союза видят потенциал для налаживания более тесных отношений с Канадой, чем с Великобританией, поскольку Оттава не обременена тем "багажом" Brexit, который несет Лондон.