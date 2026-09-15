У Греції посилюють боротьбу з порушеннями правил дорожнього руху

У Греції поліція посилює боротьбу з порушеннями правил дорожнього руху, зокрема, минулого тижня в афінському регіоні провели близько 38 тисяч перевірок на алкоголь серед водіїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Зазначається, що було зафіксовано понад 200 порушень, а п’ятьох учасників дорожнього руху затримали після того, як у них виявили рівень алкоголю в крові 1,2 проміле або вище.

Відвідувачам Греції також слід звернути на це увагу, оскільки ці правила поширюються і на туристів та суворо дотримуються – зокрема на популярних грецьких курортних островах. Штрафи, накладені в Греції, можуть бути стягнуті на території всього Європейського Союзу.

Загалом із січня по серпень влада в афінській агломерації провела понад мільйон перевірок на алкоголь.

Під час поточних перевірок також були покарані інші порушники. Крім того, було виписано близько 7 700 штрафів учасникам дорожнього руху, яких спіймали на перевищенні швидкості, їзді без шолома, користуванні мобільним телефоном за кермом або проїзді на червоне світло.

Хоча поточні перевірки були спрямовані насамперед на афінських пасажирів, які поверталися на роботу після літніх канікул, туристам також слід серйозно ставитися до нових правил дорожнього руху і на решті території Греції. Посилені правила передбачають суворі покарання.

Користування мобільним телефоном за кермом може коштувати 350 євро та місячну заборону на керування транспортним засобом. Те саме стосується їзди на мотоциклі чи скутері без шолома або проїзду на червоне світло.

Найсуворіші покарання передбачені за порушення, пов’язані з алкоголем: при рівні алкоголю в крові від 1,1 проміле перше порушення може призвести до штрафу в розмірі 1 200 євро та шестимісячної заборони на керування транспортним засобом. Рецидивісти можуть втратити водійське посвідчення на кілька років.

Повідомлялося, що в Німеччині різко зросла кількість ДТП за участю електросамокатів, що призвели до травм або смерті: у 2025 році поліція зареєструвала близько 16 500 таких випадків.

У липні німецький Бундестаг проголосував за впровадження суворіших правил для компаній, що займаються прокатом електросамокатів.

Тим часом влада Португалії оголосила про "безжальні" заходи боротьби з порушниками правил дорожнього руху.