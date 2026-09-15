В Греции усиливают борьбу с нарушениями правил дорожного движения

В Греции полиция усиливает борьбу с нарушениями правил дорожного движения; в частности, на прошлой неделе в Афинском регионе было проведено около 38 тысяч проверок на алкоголь среди водителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Отмечается, что было зафиксировано более 200 нарушений, а пять участников дорожного движения были задержаны после обнаружения уровня алкоголя в крови 1,2 промилле или более.

Посетителям Греции также следует обратить на это внимание, поскольку эти правила распространяются и на туристов и строго соблюдаются – в частности, на популярных греческих курортных островах. Штрафы, наложенные в Греции, могут быть взысканы на территории всего Европейского Союза.

Всего с января по август власти в афинской агломерации провели более миллиона проверок на алкоголь.

В ходе текущих проверок также были наказаны другие нарушители. Кроме того, было выписано около 7 700 штрафов участникам дорожного движения, которых поймали на превышении скорости, езде без шлема, использовании мобильного телефона за рулем или проезде на красный свет.

Хотя текущие проверки были направлены в первую очередь на афинских пассажиров, возвращавшихся на работу после летних каникул, туристам также следует серьезно относиться к новым правилам дорожного движения и на остальной территории Греции. Ужесточенные правила предусматривают суровые наказания.

Использование мобильного телефона за рулем может обойтись в 350 евро и месячный запрет на управление транспортным средством. То же самое касается езды на мотоцикле или скутере без шлема или проезда на красный свет.

Самые строгие наказания предусмотрены за нарушения, связанные с алкоголем: при уровне алкоголя в крови от 1,1 промилле первое нарушение может повлечь за собой штраф в размере 1 200 евро и шестимесячный запрет на управление транспортным средством. Рецидивисты могут лишиться водительского удостоверения на несколько лет.

Сообщалось, что в Германии резко возросло количество ДТП с участием электросамокатов, повлекших за собой травмы или смерть: в 2025 году полиция зарегистрировала около 16 500 таких случаев.

В июле немецкий Бундестаг проголосовал за введение более строгих правил для компаний, занимающихся прокатом электросамокатов.

Тем временем власти Португалии объявили о "безжалостных" мерах по борьбе с нарушителями правил дорожного движения.