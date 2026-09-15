Прем’єрка Данії сподівається на мирне рішення питання Гренландії зі США

Данська прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен висловила сподівання, що США та Данія знайдуть мирний шлях вирішення питань, що стосуються Арктичного регіону, зокрема Гренландії.

Заяву очільниці данського уряду наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент Дональд Трамп цього року спричинив кризу у відносинах між США та Європою та суперечки всередині НАТО, коли він посилив свої вимоги щодо встановлення контролю США над Гренландією, стверджуючи, що Данія, яка також є членом НАТО, не здатна її захистити.

"Я досить оптимістично налаштована щодо того, що ми зможемо знайти вихід, і, на мою думку, вже зараз бачимо деякі дуже чіткі ознаки та сигнали... Я сподіваюся, що ми знайдемо шлях до мирного вирішення", – сказала Фредеріксен.

Як повідомляла "Європейська правда", у липні Дональд Трамп після прибуття до Анкари заявив, що Гренландія має бути під контролем США, а не Данії.

Того ж вечора очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен відкинула заяви Трампа щодо контролю над Гренландією.

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