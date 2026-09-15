Премьер Дании надеется на мирное урегулирование вопроса о Гренландии с США

Датский премьер-министр Метте Фредериксен выразила надежду, что США и Дания найдут мирный путь решения вопросов, касающихся Арктического региона, в частности Гренландии.

Заявление главы датского правительства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Американский президент Дональд Трамп в этом году вызвал кризис в отношениях между США и Европой, а также споры внутри НАТО, когда он ужесточил свои требования об установлении контроля США над Гренландией, утверждая, что Дания, которая также является членом НАТО, не способна её защитить.

"Я достаточно оптимистично настроена в отношении того, что мы сможем найти выход, и, на мой взгляд, уже сейчас видим некоторые очень четкие признаки и сигналы... Я надеюсь, что мы найдем путь к мирному решению", – сказала Фредериксен.

Как сообщала "Европейская правда", в июле Дональд Трамп по прибытии в Анкару заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США, а не Дании.

В тот же вечер глава правительства Дании Метте Фредериксен отвергла заявления Трампа относительно контроля над Гренландией.

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