Фон дер Ляйен всё-таки посетит выступление премьера Канады в Европарламенте

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит выступление премьер-министра Канады Марка Карни перед Европейским парламентом в Страсбурге в четверг, 17 сентября, изменив своё предыдущее решение пропустить выступление.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Ранее пресс-секретарь главы Еврокомиссии сообщала, что фон дер Ляйен пропустит выступление канадского премьер-министра из-за презентации нового закона о безопасности детей в интернете.

Карни планирует присутствовать на выступлении фон дер Ляйен о положении дел в Евросоюзе в среду, а уже в четверг выступит перед депутатами Европарламента, где, как ожидается, предложит более тесное партнерство с ЕС на фоне торговой войны между Оттавой и Вашингтоном. Он продолжит свое европейское турне встречами с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

Первая новость о том, что фон дер Ляйен не будет присутствовать на выступлении Карни, вызвала возмущение среди некоторых депутатов Европейского парламента, сообщает издание.

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о планах начать переговоры об "уникальном союзе" с ЕС. Впрочем, он подчеркнул, что о присоединении к Евросоюзу речь не идет.