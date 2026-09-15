Карні закликає 10 країн ЄС ратифікувати торговельну угоду з Канадою

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні закликав 10 країн ЄС, які ще не ратифікували торговельну угоду з Канадою, зробити це, оскільки він прагне налагодити тісніші зв’язки з Європою після торговельних проблем зі США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Карні звернувся з цим закликом до 10 країн – Бельгії, Болгарії, Кіпру, Франції, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Польщі та Словенії, стверджуючи, що тісніші зв’язки Канади з Європою є найкращим підходом у світі, сповненому невизначеності. Він зазначив, що торговельна угода є "позитивною ініціативою", яка вигідна як для Європи, так і для Канади. Прем'єр додав, що вона зробить обидві сторони "більш суверенними, стійкішими, незалежними" та заможнішими.

За словами Карні, угода вже фактично діє, але ратифікація рештою країн ЄС могла б відкрити шлях до більш тісних зв’язків.

"Я б хотів скористатися можливістю, щоб заохотити їх це зробити", – сказав Карні в інтерв’ю Financial Times.

Звернення Марка Карні до Європи є наслідком місяців ескалації торгової ворожнечі з Вашингтоном. У серпні президент США Дональд Трамп ввів додаткові 50-відсоткові мита на певні канадські товари, зокрема автомобілі, алкоголь та молочні продукти. Трамп також назвав Канаду потенційним 51-м штатом і наказав перейменувати озеро Онтаріо на "Озеро Америка".

Карні виступить у Європейському парламенті у четвер, 17 вересня, презентуючи Канаду як надійного партнера на тлі погіршення її відносин із США.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Канади оголосив про плани розпочати переговори про "унікальний союз" з ЄС. Зокрема, Карні запропонував Канаді прийняти новий статус "асоційованого члена" Євросоюзу.