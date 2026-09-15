Карни призывает 10 стран ЕС ратифицировать торговое соглашение с Канадой

Премьер-министр Канады Марк Карни призвал 10 стран ЕС, которые ещё не ратифицировали торговое соглашение с Канадой, сделать это, поскольку он стремится наладить более тесные связи с Европой после торговых проблем с США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Карни обратился с этим призывом к 10 странам – Бельгии, Болгарии, Кипру, Франции, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Польше и Словении, утверждая, что более тесные связи Канады с Европой являются лучшим подходом в мире, полном неопределенности. Он отметил, что торговое соглашение – это "позитивная инициатива", выгодная как для Европы, так и для Канады. Премьер добавил, что это сделает обе стороны "более суверенными, устойчивыми, независимыми" и более благополучными.

По словам Карни, соглашение уже фактически действует, но ратификация остальными странами ЕС могла бы открыть путь к более тесным связям.

"Я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы призвать их сделать это", – сказал Карни в интервью Financial Times.

Обращение Марка Карни к Европе является следствием многомесячной эскалации торговой вражды с Вашингтоном. В августе президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 50-процентные пошлины на определенные канадские товары, в частности автомобили, алкоголь и молочные продукты. Трамп также назвал Канаду потенциальным 51-м штатом и приказал переименовать озеро Онтарио в "Озеро Америка".

Карни выступит в Европейском парламенте в четверг, 17 сентября, представив Канаду в качестве надежного партнера на фоне ухудшения ее отношений с США.

Напомним, ранее премьер-министр Канады объявил о планах начать переговоры об "уникальном союзе" с ЕС. В частности, Карни предложил Канаде принять новый статус "ассоциированного члена" Евросоюза.