Україна висловила солідарність з Данією після інциденту з російським фрегатом

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив солідарність з Данією на тлі інциденту між фрегатом РФ і данським гелікоптером.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Сибіга від імені Києва висловив повну солідарність з Копенгагеном, назвавши дії російського фрегата провокативними та неприйнятними.

We express our full support for Denmark in the wake of Russia’s provocative and unacceptable actions targeting a Danish helicopter. Moscow continues its attempts to destabilise Europe, not just Denmark. Joint and decisive action is required and Ukraine is ready to contribute to… https://t.co/AZDs4zjFc0 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 15, 2026

"Москва продовжує спроби дестабілізувати ситуацію у Європі, не лише у Данії. Потрібні спільні й рішучі дії, і Україна готова докласти усіх зусиль, щоб сприяти посиленню захисту Європи від загроз з боку Росії", – написав він.



Нагадаємо, Данія викликала російського посла після того, як у понеділок російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота.

Посол РФ зі свого боку звинуватив Данію і заявив, що це гелікоптер "спровокував" російський фрегат своїми маневрами.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи інцидент, заявила, що Росія посилила гібридну війну проти Європи.







