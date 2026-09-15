Укр Рус Eng

Україна висловила солідарність з Данією після інциденту з російським фрегатом

Новини — Вівторок, 15 вересня 2026, 13:47 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив солідарність з Данією на тлі інциденту між фрегатом РФ і данським гелікоптером.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Сибіга від імені Києва висловив повну солідарність з Копенгагеном, назвавши дії російського фрегата провокативними та неприйнятними.

"Москва продовжує спроби дестабілізувати ситуацію у Європі, не лише у Данії. Потрібні спільні й рішучі дії, і Україна готова докласти усіх зусиль, щоб сприяти посиленню захисту Європи від загроз з боку Росії", – написав він. 

Нагадаємо, Данія викликала російського посла після того, як у понеділок російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота.

Посол РФ зі свого боку звинуватив Данію і заявив, що це гелікоптер "спровокував" російський фрегат своїми маневрами.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи інцидент, заявила, що Росія посилила гібридну війну проти Європи




Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Сибіга Війна з РФ
Реклама: