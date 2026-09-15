Украина выразила солидарность с Данией после инцидента с российским фрегатом
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил солидарность с Данией на фоне инцидента между фрегатом РФ и датским вертолетом.
Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.
Сибига от имени Киева выразил полную солидарность с Копенгагеном, назвав действия российского фрегата провокационными и неприемлемыми.
We express our full support for Denmark in the wake of Russia’s provocative and unacceptable actions targeting a Danish helicopter. Moscow continues its attempts to destabilise Europe, not just Denmark. Joint and decisive action is required and Ukraine is ready to contribute to… https://t.co/AZDs4zjFc0– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 15, 2026
"Москва продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Европе, не только в Дании. Необходимы совместные и решительные действия, и Украина готова приложить все усилия, чтобы способствовать укреплению защиты Европы от угроз со стороны России", – написал он.
Напомним, Дания вызвала российского посла после того, как в понедельник российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета.
Посол РФ, в свою очередь, обвинил Данию и заявил, что именно вертолёт "спровоцировал" российский фрегат своими манёврами.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя инцидент, заявила, что Россия усилила гибридную войну против Европы.