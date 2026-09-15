Украина выразила солидарность с Данией после инцидента с российским фрегатом

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил солидарность с Данией на фоне инцидента между фрегатом РФ и датским вертолетом.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Сибига от имени Киева выразил полную солидарность с Копенгагеном, назвав действия российского фрегата провокационными и неприемлемыми.

"Москва продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Европе, не только в Дании. Необходимы совместные и решительные действия, и Украина готова приложить все усилия, чтобы способствовать укреплению защиты Европы от угроз со стороны России", – написал он.

Напомним, Дания вызвала российского посла после того, как в понедельник российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета.

Посол РФ, в свою очередь, обвинил Данию и заявил, что именно вертолёт "спровоцировал" российский фрегат своими манёврами.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя инцидент, заявила, что Россия усилила гибридную войну против Европы.