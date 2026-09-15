У Стамбулі поліція затримала десятки учасників акції на підтримку ЛГБТ+

У вівторок, 15 вересня, поліція затримала десятки демонстрантів, які влаштували акцію протесту біля будівлі суду в Стамбулі з вимогою звільнити активістів ЛГБТ+, затриманих кілька днів тому.

Про це повідомляє AP, передає "Європейська правда".

Біля будівлі суду демонстранти тримали плакати з написами: "Бути ЛГБТ+ та об’єднуватися – це не злочин" і скандували гасла на підтримку прав спільноти, доки не втрутилася поліція.

Зазначається, що правоохоронці оточили демонстрантів біля будівлі суду в районі Чаглаян, після чого затримали їх.

Фото: AP

Цього ж дня комісар Ради Європи з питань прав людини Майкл О’Флаерті висловив занепокоєння щодо рейдів та затримань, зазначивши, що "прості посилання на "сімейні цінності" чи "захист дітей" не можуть слугувати юридичним обґрунтуванням для обмеження прав людини".

"Я закликаю турецьку владу звільнити всіх, кого затримали за участь у діяльності з захисту прав людини або громадянського суспільства", – наголосив він.

Як писали, у неділю, 13 вересня, у Туреччині затримали понад 20 людей, а також провели обшуки в офісах шести ЛГБТК+ організацій у рамках серії рейдів, що стали наслідком звинувачень у проституції та поширенні непристойних матеріалів.

Урядова кампанія під назвою "Моя сім’я в безпеці" відбувається на тлі просування президентом Реджепом Ердоганом "Десятиліття сім’ї та населення" – ініціативи, спрямованої на боротьбу зі зниженням народжуваності та старінням населення.

Нагадаємо, у турецькій провінції Айдин прокуратура розпочала розслідування після публікації в соцмережах місцевої газети з написом "Ердоган помер".

Раніше у Туреччині заарештували стендап-коміка за жарти про Ердогана та іслам.