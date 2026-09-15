В Стамбуле полиция задержала десятки участников акции в поддержку ЛГБТ+

Во вторник, 15 сентября, полиция задержала десятки демонстрантов, устроивших акцию протеста у здания суда в Стамбуле с требованием освободить ЛГБТ+-активистов, задержанных несколько дней назад.

Об этом сообщает AP, передает "Европейская правда".

У здания суда демонстранты держали плакаты с надписями: "Быть ЛГБТ+ и объединяться – это не преступление" и скандировали лозунги в поддержку прав сообщества, пока не вмешалась полиция.

Отмечается, что правоохранители окружили демонстрантов у здания суда в районе Чаглаян, после чего задержали их.

Фото: AP

В тот же день комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти выразил обеспокоенность в связи с рейдами и задержаниями, отметив, что "простые ссылки на "семейные ценности" или "защиту детей" не могут служить юридическим обоснованием для ограничения прав человека".

"Я призываю турецкие власти освободить всех, кого задержали за участие в деятельности по защите прав человека или гражданского общества", – подчеркнул он.

Как сообщалось, в воскресенье, 13 сентября, в Турции задержали более 20 человек, а также провели обыски в офисах шести ЛГБТК+-организаций в рамках серии рейдов, которые стали следствием обвинений в проституции и распространении непристойных материалов.

Правительственная кампания под названием "Моя семья в безопасности" проходит на фоне продвижения президентом Реджепом Эрдоганом "Десятилетия семьи и населения" – инициативы, направленной на борьбу со снижением рождаемости и старением населения.

Напомним, в турецкой провинции Айдын прокуратура начала расследование после публикации в соцсетях местной газеты с надписью "Эрдоган умер".

Ранее в Турции арестовали стендап-комика за шутки об Эрдогане и исламе.