Британія, США та Нідерланди попередили про іранську кібершпигунську кампанію

У вівторок, 15 вересня, Велика Британія, США та Нідерланди опублікували спільне попередження щодо кібербезпеки, в якому детально описано шпигунське програмне забезпечення, що, за їхніми словами, використовується пов’язаними з Іраном суб’єктами для атак.

Про це заявив британський Національний центр кібербезпеки (NCSC), передає Reuters, пише "Європейська правда".

Британський Національний центр кібербезпеки заявив, що пов’язані з Іраном кіберзлочинці використовували шпигунське програмне забезпечення під назвою "CHOSEN BRICK" для викрадення електронних листів, повідомлень та іншої конфіденційної інформації за допомогою кампаній "спір-фішингу" у різних месенджерах, зокрема WhatsApp та Telegram.

"Подробиці цієї кіберкампанії свідчать про те, як Іран безжально використовує цифрове стеження для досягнення своєї мети – придушення критиків режиму, викрадаючи електронні листи та повідомлення й отримуючи доступ до пристроїв", – зазначив директор з операцій NCSC Пол Чичестер.

У попередженні наголосили, що шкідливе програмне забезпечення може збирати інформацію зі списків контактів, електронних листів та акаунтів у соціальних мережах, робити знімки екрана та отримувати доступ до мікрофона пристрою.

NCSC зазначило, що особисті дані деяких жертв згодом з’явилися на проіранських сайтах, які публікують витоки інформації.

Зазначається, що зловмисники часто видавали себе за надійних контактів у месенджерах та підбирали підхід індивідуально для кожної цілі. У деяких випадках, як зазначено, вони використовували підроблені документи, зокрема сфабриковані результати МРТ-обстежень, щоб переконати жертв завантажити шкідливе програмне забезпечення.

NCSC, разом із ФБР та нідерландською розвідувальною службою AIVD, заявило, що Іран "майже напевно" використовує кібероперації для придушення людей, яких він вважає загрозою.

Напередодні американський президент Дональд Трамп стверджував, що Іран "дуже хоче якнайшвидше" укласти угоду. Раніше він заявив, що не шкодує про війну проти Ірану, попри її можливий вплив на успіхи Республіканської партії на виборах.

Як повідомлялось, провідні помічники Трампа наполягають на тому, щоб утриматися від ескалації війни з Іраном до проміжних виборів до Конгресу у листопаді, щоб запобігти поразці Республіканської партії.

Писали, що рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низького рівня та показує, наскільки виборці незадоволені тим, як глава Білого дому справляється з економікою та проблемою вартості життя.