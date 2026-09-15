Великобритания, США и Нидерланды предупредили об иранской кибершпионской кампании

Во вторник, 15 сентября, Великобритания, США и Нидерланды опубликовали совместное предупреждение по кибербезопасности, в котором подробно описано шпионское программное обеспечение, которое, по их словам, используется связанными с Ираном субъектами для атак.

Об этом заявил британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC), передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Британский Национальный центр кибербезопасности заявил, что связанные с Ираном киберпреступники использовали шпионское программное обеспечение под названием "CHOSEN BRICK" для кражи электронных писем, сообщений и другой конфиденциальной информации с помощью кампаний "спир-фишинга" в различных мессенджерах, в частности WhatsApp и Telegram.

"Подробности этой киберкампании свидетельствуют о том, как Иран безжалостно использует цифровую слежку для достижения своей цели – подавления критиков режима, похищая электронные письма и сообщения и получая доступ к устройствам", – отметил директор по операциям NCSC Пол Чичестер.

В предупреждении подчеркнули, что вредоносное программное обеспечение может собирать информацию из списков контактов, электронных писем и аккаунтов в социальных сетях, делать снимки экрана и получать доступ к микрофону устройства.

NCSC отметило, что личные данные некоторых жертв впоследствии появились на проиранских сайтах, публикующих утечки информации.

Отмечается, что злоумышленники часто выдавали себя за надежных контактов в мессенджерах и подбирали подход индивидуально для каждой цели. В некоторых случаях, как указано, они использовали поддельные документы, в частности сфабрикованные результаты МРТ-обследований, чтобы убедить жертв загрузить вредоносное программное обеспечение.

NCSC, совместно с ФБР и нидерландской разведывательной службой AIVD, заявило, что Иран "почти наверняка" использует кибероперации для подавления людей, которых он считает угрозой.

Накануне американский президент Дональд Трамп сказал, что Иран "очень хочет как можно скорее" заключить соглашение. Ранее он заявил, что не сожалеет о войне против Ирана, несмотря на её возможное влияние на успехи Республиканской партии на выборах.

Как сообщалось, ведущие помощники Трампа настаивают на том, чтобы воздержаться от эскалации войны с Ираном до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, чтобы предотвратить поражение Республиканской партии.

Сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низкого уровня и показывает, насколько избиратели недовольны тем, как глава Белого дома справляется с экономикой и проблемой стоимости жизни.