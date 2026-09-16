Зеленский: РФ дважды пыталась атаковать мой самолет над Молдовой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия дважды за последние недели пыталась атаковать его самолет с помощью дронов, когда тот летел через Молдову.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент рассказал в интервью CBS News.

Зеленский отметил, что российские дроны целенаправленно атаковали Молдову, когда самолет с ним находился в воздушном пространстве этой страны.

"В Молдове находился мой президентский самолет, и именно поэтому они (Россия. – Ред.) атаковали Молдову. Когда мы возвращались домой, снова через Кишинев, они поступили так же", – сказал он.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре ранее заявил, что самолет Зеленского "едва не был сбит" дроном в воздушном пространстве Молдовы, когда украинский лидер вылетал с визитом в Осло.

Зеленский сообщил CBS News, что один или два дрона также проникли в воздушное пространство Молдовы во время его обратного полета в Украину через несколько дней – об этом инциденте ранее не сообщалось.

По словам президента, это было частью российской стратегии запугивания его и других иностранных лидеров.

Как сообщала "Европейская правда", в правительстве Молдовы подтвердили, что вылет президента Украины из Молдовы в Норвегию задержался из-за дронов в воздушном пространстве страны.

Зеленский с первой леди находились в Норвегии 8–9 сентября. Основной причиной визита стали похороны короля Харальда V, на которые прибыло много иностранных гостей. Параллельно украинский президент провел серию встреч, в том числе – с руководителями оборонных компаний по поводу антибаллистической программы "Фрейя".