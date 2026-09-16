Навроцький зустрінеться з керівництвом Генштабу та Міноборони щодо безпекової ситуації

Президент Польщі Кароль Навроцький проведе зустріч з начальником Генштабу та міністром оборони стосовно поточної безпекової ситуації.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це стало відомо від очільника Бюро нацбезпеки Бартоша Гродецького.

Гродецький оголосив, що 18 вересня президент Навроцький зустрінеться з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем та начальником Генштабу ЗС Польщі генералом Веславом Кукулою.

Обговорення буде стосуватися "поточної безпекової ситуації та заходів, що вживаються на тлі останніх подій".

"Однією з тем зустрічі також буде співпраця між відомствами, відповідальними за безпеку", – додав посадовець.

За підсумками зустрічі Бюро нацбезпеки підготує рекомендації щодо подальших системних заходів.

Як відомо, протягом останніх кількох днів Росія завдала низки ударів у безпосередній близькості до кордонів України з Польщею. Першими цілями стали АЗС біля КПП "Ягодин – Дорогуськ" та локомотив пасажирського потяга "Укрзалізниці" за 2 км від кордону. У ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин – Дорогуськ".

15 вересня біля берегів Польщі у Балтійському морі виявили безпілотник, ймовірно, російську "Герберу".

Вранці 16 вересня у прикордонних районах Польщі оголошували повітряну тривогу через чергові реактивні БпЛА над заходом України, призупиняли роботу аеропорти Жешува й Любліна.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про плани пришвидшити рух на кордоні з Україною, щоб не створювати скупчень транспорту, які можуть стати цілями для російських атак.