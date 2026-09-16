Навроцкий встретится с руководством Генштаба и Минобороны по ситуации с безопасностью

Президент Польши Кароль Навроцкий проведет встречу с начальником Генштаба и министром обороны по вопросам текущей ситуации с безопасностью.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом стало известно от главы Бюро национальной безопасности Бартоша Гродецкого.

Гродецкий объявил, что 18 сентября президент Навроцкий встретится с министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем и начальником Генштаба ВС Польши генералом Веславом Кукулой.

Обсуждение будет касаться "текущей ситуации в сфере безопасности и мер, принимаемых на фоне последних событий".

"Одной из тем встречи также станет сотрудничество между ведомствами, ответственными за безопасность", – добавил чиновник.

По итогам встречи Бюро национальной безопасности подготовит рекомендации относительно дальнейших системных мер.

Как известно, в течение последних нескольких дней Россия нанесла ряд ударов в непосредственной близости от границ Украины с Польшей. Первыми целями стали АЗС возле КПП "Ягодин – Дорогуск" и локомотив украинского пассажирского поезда в 2 км от границы. В ночь на 13 сентября беспилотник поразил грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин – Дорогуск".

15 сентября у берегов Польши в Балтийском море обнаружили беспилотник, вероятно, российскую "Герберу".

Утром 16 сентября в приграничных районах Польши объявляли воздушную тревогу из-за очередных реактивных БПЛА над западом Украины, приостанавливали работу аэропортов Жешува и Люблина.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах ускорить движение на границе с Украиной, чтобы не создавать скопления транспорта, который может стать целями для российских атак.