У Мерца подтвердили отмену его поездки на Генеральную Ассамблею ООН

В офисе канцлера Германии Фридриха Мерца подтвердили, что он не поедет в Нью-Йорк, где, в частности, должен был принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Соответствующее заявление офиса Мерца приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В следующий вторник в Нью-Йорке Мерц должен был получить премию имени Генри Киссинджера и выступить с речью перед Генассамблеей.

Однако в течение последних нескольких дней ряд консерваторов открыто критиковал лидера партии и обвинял его низкие рейтинги в неудачных результатах ХДС на недавних региональных выборах.

70-летний политик, избранный в мае 2025 года, имеет самые низкие показатели одобрения среди всех немецких канцлеров за всю историю.

"В отличие от первоначальных планов, канцлер не поедет в Нью-Йорк на следующей неделе, поскольку его присутствие необходимо в Берлине", – говорится в заявлении его офиса, направленном по электронной почте.

Вместо поездки в Нью-Йорк на следующей неделе Мерц планирует принять участие в заседании руководства ХДС и в заседании фракции в Берлине.

Это происходит на фоне того, как 6 сентября на земельных выборах в Саксонии-Анхальт победила ультраправая "Альтернатива для Германии".

В нескольких немецких политических силах заявили о "переломном моменте" для Германии.

А новые социологические опросы показывают, что рейтинг правящего в Германии консервативного блока ХДС/ХСС составляет 18% – это самый низкий показатель за всю историю.

Подробнее об этом читайте в статье: "Альтернатива" в шаге от власти: как ультраправые могут расшатать Германию и навредить Украине.