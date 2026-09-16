В Минобороны РФ наградили командира корабля, стрелявшего по датскому вертолёту

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов наградил командира корвета "Сообразительный", который выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолёта Вооружённых сил Дании в международных водах вблизи Гедсера.

Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства в Telegram, передает "Европейская правда".

Белоусов наградил медалью "За боевые заслуги" командира корвета "Сообразительный" за "умелые и решительные действия при предотвращении провокации со стороны вертолета ВВС Дании", как утверждают в Минобороны РФ.

Там заявили, что 14 сентября в 14:22 корвет "Сообразительный" Балтийского флота РФ выполнял задание в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря, обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолёт типа Fennec ВВС Дании, который направлялся курсом на сближение с российским боевым кораблём и на вызовы по международному каналу связи не отвечал.

"С целью предотвращения провокации со стороны датского вертолета командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты, после чего вертолет покинул район нахождения российского боевого корабля", – говорится в сообщении.

Напомним, Дания вызвала российского посла после того, как в понедельник российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя инцидент, заявила, что Россия усилила гибридную войну против Европы.

Посол РФ в Копенгагене заявил, что именно датский военный вертолёт "спровоцировал" российский фрегат своими манёврами.