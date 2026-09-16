Глава МЗС Естонії після промови фон дер Ляєн закликав ЄС посилити підтримку України

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що очікував сильніших меседжів щодо України у промові президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Європарламенту 16 вересня.

Про це Тсахкна написав у себе на Х, інформує "Європейська правда".

Тсакхна стверджує, що Україна потребує більшої економічної підтримки напередодні складної зими. А також – що Євросоюзу варто ще більше посилити тиск на Росію та пришвидшити процес розширення ЄС.

"Використання заморожених активів Росії мало б стати важливим кроком у підтримці України. А рішуче просування вперед з розширенням ЄС посилило б не лише майбутніх членів, але й сам ЄС, збільшивши єдиний ринок і зробивши Європу сильнішим глобальним гравцем", – написав глава естонського МЗС.

Також, як додав Тсакхна, зараз Європі потрібно перетворити амбіції на конкретні дії.

Нагадаємо, у щорічній промові перед Європарламентом Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення Європейської ради безпеки за участю України. А також – пообіцяла Україні ракети Patriot та спільну з ЄС систему на базі "Фрея".