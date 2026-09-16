Глава МИД Эстонии после речи фон дер Ляйен призвал ЕС усилить поддержку Украины

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что ожидал более решительных заявлений в отношении Украины в речи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед Европарламентом 16 сентября.

Об этом Тсахкна написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Тсахкна утверждает, что Украине нужна большая экономическая поддержка в преддверии сложной зимы. А также – что Евросоюзу следует еще больше усилить давление на Россию и ускорить процесс расширения ЕС.

"Использование замороженных активов России должно стать важным шагом в поддержке Украины. А решительное продвижение вперед с расширением ЕС укрепило бы не только будущих членов, но и сам ЕС, увеличив единый рынок и сделав Европу более сильным глобальным игроком", – написал глава эстонского МИД.

Кроме того, добавил министр, сейчас Европе необходимо превратить амбиции в конкретные действия.

Напомним, в ежегодном выступлении перед Европарламентом Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание Европейского совета безопасности с участием Украины. А также – пообещала Украине ракеты Patriot и совместную с ЕС систему на базе "Фрейя".