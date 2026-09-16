Німеччина відправить винищувачі до Латвії під час парламентських виборів

Німеччина розгорне винищувачі Eurofighter у Латвії для захисту її повітряного простору під час парламентських виборів, що відбудуться наступного місяця.

Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини, передає "Європейська правда".

У Міноборони Німеччини заявили, що на прохання Латвії ВПС країни надають підтримку в убезпеченні повітряного простору під час парламентських виборів у Латвії, які пройдуть 3 жовтня.

"На тлі неодноразових порушень повітряного простору безпілотними літальними апаратами над країнами Балтії протягом останніх тижнів і місяців уряд Латвії звернувся до своїх союзників із проханням про допомогу в захисті повітряного простору для безпечного проведення парламентських виборів", – йдеться у заяві.

У німецькому відомстві наголосили, що країна "надійно підтримує своїх союзників, які особливо вразливі на східному фланзі", і з цією метою з кінця вересня до початку жовтня відправляє невеликий контингент бойових літаків Eurofighter.

Нагадаємо, вночі 14 серпня над східними районами Латвії оголошували повітряну тривогу, згодом повідомили про збиття дрона-порушника з винищувача.

Національні збройні сили планували нейтралізувати безпілотник у той же день ввечері, втім у суботу, 15 серпня, стало відомо, що роботи провели пізніше.

Згодом стало відомо, що дрон збив італійський винищувач, який патрулює небо над Балтією у межах місії НАТО.

Також варто зауважити, що вночі 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу, який залетів з території Білорусі.

На місці падіння безпілотника виявили вибуховий пристрій – його знешкодили сапери.