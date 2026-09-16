Германия направит истребители в Латвию на время парламентских выборов

Германия развернет истребители Eurofighter в Латвии для защиты её воздушного пространства во время парламентских выборов, которые состоятся в следующем месяце.

Об этом сообщило Министерство обороны Германии, передает "Европейская правда".

В Минобороны Германии заявили, что по просьбе Латвии ВВС страны оказывают поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства во время парламентских выборов в Латвии, которые пройдут 3 октября.

"На фоне неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над странами Балтии в течение последних недель и месяцев правительство Латвии обратилось к своим союзникам с просьбой об помощи в защите воздушного пространства для безопасного проведения парламентских выборов", – говорится в заявлении.

В немецком ведомстве подчеркнули, что страна "надежно поддерживает своих союзников, которые особенно уязвимы на восточном фланге", и с этой целью с конца сентября до начала октября направляет небольшой контингент боевых самолетов Eurofighter.

Напомним, ночью 14 августа над восточными районами Латвии объявили воздушную тревогу, впоследствии сообщили о сбивании нарушившего границу дрона истребителем.

Национальные вооруженные силы планировали нейтрализовать беспилотник в тот же день вечером, однако в субботу, 15 августа, стало известно, что операция была проведена позже.

Впоследствии выяснилось, что дрон сбил итальянский истребитель, патрулирующий небо над Балтией в рамках миссии НАТО.

Также стоит отметить, что ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа, который залетел с территории Беларуси.

На месте падения беспилотника обнаружили взрывное устройство – его обезвредили саперы.