Италия частично отменит дорожный налог из-за высоких цен на топливо

Итальянское правительство объявило об отмене дорожного налога для небольших автомобилей и мотоциклов в 2027 году.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду в итальянском правительстве объявили об отмене дорожного налога для небольших автомобилей и мотоциклов. Этот шаг коснется примерно 14,5 млн транспортных средств и может обойтись государственному бюджету в более чем 2 млрд евро.

Премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что речь идет об отмене "одного из самых ненавистных для итальянцев налогов".

Пока неясно, за счет каких средств будет профинансировано такое налоговое исключение.

Это решение расценивают как одну из мер по завоеванию поддержки избирателей перед парламентскими выборами 2027 года. Сейчас коалиционные партии уступают в опросах левоцентристам, также растет поддержка новой крайне правой партии "Национальное будущее" во главе с экс-генералом Роберто Ванначчи.

Ранее итальянское правительство в попытке смягчить последствия высоких цен на топливо ввело и продлило ряд мер по снижению акцизов, на что было потрачено около 2,8 млрд евро.

Недавно срок действия пониженного акциза на дизельное топливо продлили до 25 сентября (предыдущий должен был истечь на этой неделе).

Еврокомиссия и МВФ критиковали эти меры, отмечая, что Италии следовало бы в большей степени сосредоточить подобные льготы на уязвимых категориях населения и уменьшить их общее влияние на ситуацию с государственными финансами.

Проект бюджета прогнозирует, что госдолг Италии в этом году достигнет почти 139% ВВП, в случае чего она станет страной с самым большим в еврозоне государственным долгом вместо Греции.

Весной Италия призвала ЕС ослабить бюджетные правила из-за энергетического кризиса, вызванного последствиями войны США против Ирана.

Как сообщалось, на этой неделе Мелони опровергла предположения СМИ о том, что она может инициировать досрочные выборы до истечения срока полномочий осенью следующего года.