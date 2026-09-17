Поляков напугал звук взрыва в центральной части страны, военным пришлось давать объяснения

Оперативное командование вооружённых сил Польши было вынуждено выступить с объяснениями после того, как в центральной части страны раздались звуки взрыва.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

О тревожном грохоте сообщили жители Лодзи в соцсетях. "Я нахожусь дома в районе Балуты (Лодзь), и только что мы с семьёй дважды услышали мощный грохот (с равными интервалами, без дыма и огня), от которого сильно задрожал дом вместе с окнами. Кто-нибудь из вас знает, что произошло? Это был ужасный момент", – говорится в одном из постов.

Другой пользователь, на этот раз житель лодзского Видзева, написал: "Земля задрожала, все птицы из окрестностей взлетели, лошадь соседа хотела выпрыгнуть через забор, а мой дом задрожал". Он также сообщил, что были слышны два "мощных взрыва".

"После звонка в 112 я получил подтверждение, что это самолет, но больше никакой информации мне не предоставили", – добавил он.

Польские военные пояснили, что грохот, который был слышен в четверг до полудня в центральной части Польши, был связан с преодолением звукового барьера военными боевыми самолетами.

"Сообщаем, что грохот, который был слышен сегодня до полудня в центральной части Польши, был связан с преодолением звукового барьера военными боевыми самолетами. Самолеты были подняты в воздух в связи с необходимостью защиты польского воздушного пространства во время ударов Российской Федерации с использованием реактивных беспилотных летательных аппаратов по целям в западной части Украины", – сообщило Оперативное командование в более позднем посте в X.

Командование подчеркнуло, что действия авиации осуществлялись в контролируемом режиме, в соответствии с действующими нормами и процедурами безопасности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что днём 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области.

Утром 16 сентября в приграничных районах Польши объявили воздушную тревогу из-за очередных реактивных БПЛА над западом Украины, приостановили работу аэропортов Жешува и Люблина.