Укр Рус Eng

Предприятия ЕС пересматривают цепочки поставок из-за геополитических рисков

Новости — Четверг, 17 сентября 2026, 17:46 — Ольга Романская

Предприятия Европейского Союза всё чаще рассматривают геополитические потрясения как структурную особенность мировой торговли и пересматривают свои цепочки поставок.

Об этом говорится в новом отчете Европейского инвестиционного банка и Европейской комиссии, сообщает "Европейская правда".

Согласно исследованию, проведенному Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейской комиссией, 64% компаний ЕС считают себя готовыми к преодолению геополитических рисков.

В отчете отмечается, что европейские предприятия также все меньше полагаются на краткосрочные кризисные меры и получают поддержку со стороны единого европейского рынка.

Доля импортеров ЕС, адаптирующих цепочки поставок, снизилась с 50% до 37% в период с 2023 по 2025 год.

"Обнадеживает то, что компании адаптируются путем диверсификации, инвестируют в готовность к кризисным ситуациям и используют единый рынок как источник стабильности", – сказал главный экономист Генерального директората Европейской комиссии по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательства Роман Архона.

Исследование показывает, что 67% предприятий ЕС, ведущих торговлю с Соединенными Штатами, и 60% тех, кто занимается торговлей с Китаем, ожидают, что пошлины останутся долгосрочным препятствием.

Напомним, 16 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении сотрудничать с канадским премьер-министром Марком Карни над тем, чтобы открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС.

Президент США Дональд Трамп после этого взялся угрожать ЕС новыми пошлинами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Торговые войны
Реклама: