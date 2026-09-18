Перед выборами в немецком Мекленбурге социал-демократы немного опережают ультраправых

За несколько дней до выборов в земельный парламент (ландтаг) в Мекленбурге-Передней Померании социологи отмечают, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) вырвалась вперед, обойдя ультраправую "Альтернативу для Германии" ("АдГ").

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на опрос исследовательской группы Wahlen, пишет "Европейская правда".

Согласно данным, партия премьер-министра Мануэлы Швезиг набирает 37%, что на три процентных пункта больше, чем на прошлой неделе. "АдГ" лидирует с 36%, что на один процентный пункт меньше, чем неделю назад.

В свою очередь, Христианско-демократический союз (ХДС) – партия канцлера Фридриха Мерца – получает лишь 6% и тем самым едва превышает пятипроцентный барьер.

Партия "Левые", входящая в коалицию с СДПГ, набирает 9%. "Зелёные" с неизменными 5% могут и не попасть в ландтаг. Согласно результатам опроса, Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ) не преодолеет этот барьер, набирая 4%.

Если бы респонденты могли напрямую избирать премьер-министра, действующая премьер-министр Швезиг бесспорно лидировала бы с 61% голосов.

По результатам опроса, 79% респондентов уверены, за кого будут голосовать в воскресенье, остальные еще не определились.

Напомним, выборы в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании пройдут в воскресенье, 20 сентября. На них партия Фридриха Мерца рискует потерпеть болезненное поражение.

Канцлеру уже прогнозируют отставку, к которой могут привести результаты предстоящих выборов. Это происходит на фоне того, как на земельных выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, а ХДС, напротив, потерпела поражение.

Между тем в Германии фиксируется усиление российской дезинформации против Мерца.