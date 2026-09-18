Румунія: "Карпатська ініціатива" може зробити захист нацменшин одним із пріоритетів

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що одним із пріоритетів "Карпатської ініціативи" може захист прав національних меншин.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За його словами, на території Румунії розташована половина Карпатських гір, тому румунська участь у цьому процесі є дуже важливою.

"Цей формат ("Карпатської ініціативи". – Ред.) може використати мовне та культурне багатство регіону, зробивши захист прав національних меншин пріоритетом", – написав Дан у соцмережі.

Він також згадав про це у виступі на саміті "Карпатської вісімки".

"Ми маємо велику кількість меншин у регіоні, і цей формат, ця співпраця має дозволяти зберігати традиції цими меншинами", – заявив він.

За його словами, що "Карпатська ініціатива" може стати додатковим інструментом європейської інтеграції для країн-кандидатів у ЄС.

"Румунія твердо підтримує європейський шлях, і цей формат може стати додатковим інструментом європейської інтеграції для країн-кандидатів", – зазначив президент Румунії.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив про заснування нового формату співпраці – "Карпатської вісімки", що об’єднає Україну та сім європейських країн, а також ЄС як союз.

Раніше стало відомо, що на зустріч лідерів в українських Карпатах прибув президент Сербії Александар Вучич.

Польщу представляє прем’єр Дональд Туск.