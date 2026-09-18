В ЕС подтвердили, что Канада хочет присоединиться к займу на 90 млрд для Украины

Европейская комиссия подтвердила в пятницу, 18 сентября, что Канада в настоящее время ведет переговоры с ЕС о присоединении к кредитной программе для Украины Ukraine Support Loan объемом 90 млрд евро.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе.

ЕС проводит с Канадой технические консультации относительно ее участия в 90-миллиардном кредите для Украины.

"Я могу подтвердить, что Канада выразила заинтересованность в присоединении к кредиту в поддержку Украины на сумму 90 млрд евро. Технические консультации с Канадой ведутся уже некоторое время и в настоящее время еще продолжаются", – заявил Уйвари.

Он пояснил, что Регламент ЕС относительно указанного кредита позволяет третьим странам присоединяться к механизму при соблюдении ряда условий.

В частности, они должны оказывать Украине существенную поддержку в военной, оборонной и финансовой сферах, поддерживать партнерство с ЕС в области безопасности и обороны, а также договориться с Евросоюзом о своем вкладе в покрытие расходов на заимствования в рамках кредитной программы.

Канада, по словам пресс-секретаря, соответствует требованию о партнерстве в сфере безопасности и обороны благодаря соглашению с ЕС в рамках оборонного инструмента SAFE.

"Именно поэтому мы ведем эти переговоры с Канадой. Они пока не завершены, но мы настойчиво работаем", – отметил Уйвари.

По его словам, привлечение дополнительных стран должно расширить для Украины возможности выбора при оборонных закупках.

"Чем больше стран будет привлечено, тем лучше. Это может гарантировать, что Украина получит лучшее и наиболее подходящее для ее оборонных нужд оборудование", – подчеркнул пресс-секретарь.

Уйвари также напомнил, что ЕС недавно завершил аналогичную процедуру с Великобританией, которая уже присоединилась к программе.

Как сообщала "Европейская правда", 18 сентября ЕС перечислил Украине транш в размере 3,3 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan на 90 млрд евро.

Ранее стало известно, что в рамках оборонной части кредита ЕС Украина закупит в Германии управляемые ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Великобритания накануне заявила, что выделяет 100 млн фунтов стерлингов (135 млн долларов) на пакет (в рамках инициативы PURL) средств противовоздушной обороны для Украины в преддверии зимы, который включает ракеты для Patriot.