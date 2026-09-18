Польща приєдналася до "антибалістичної коаліції"

Польща стала частиною "антибалістичної коаліції", метою якої є створення спільної європейської системи протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Х, пише "Європейська правда".

Про те, що Польща стала частиною оборонної ініціативи, йшлося під час саміту "Карпатської ініціативи", який проходить на Івано-Франківщині. Саме тут, за словами Туска, він обговорив формат цієї співпраці з президентом України Володимиром Зеленським.

"Пам’ятаєте важливі дебати, чи Польща повинна бути в "антибалістичній коаліції", чому вона досі не є в групі держав і підприємств – як українських, так і європейських, – які разом працюватимуть над зміцненням оборони від балістичних ракет? Так от, Польща від сьогодні є частиною цього великого проєкту", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

До складу оголошеної у липні в Парижі "антибалістичної коаліції" раніше увійшли 10 європейських держав. Окрім України, це Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Нідерланди.

Раніше "Європейська правда" з власних джерел дізналася, які саме українські та європейські виробники були запрошені на установче засідання "антибалістичної коаліції".