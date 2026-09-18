Польша присоединилась к "антибаллистической коалиции"

Польша стала частью "антибаллистической коалиции", целью которой является создание общей европейской системы противоракетной обороны для защиты от баллистических ракет.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в Х, пишет "Европейская правда".

О том, что Польша стала частью оборонной инициативы, речь шла во время саммита "Карпатской инициативы", который проходит в Ивано-Франковской области. Именно здесь, по словам Туска, он обсудил формат этого сотрудничества с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Помните важные дебаты о том, должна ли Польша входить в "антибаллистическую коалицию", почему она до сих пор не входит в группу государств и предприятий – как украинских, так и европейских, – которые вместе будут работать над укреплением обороны от баллистических ракет? Так вот, Польша с сегодняшнего дня является частью этого большого проекта", – сказал премьер-министр Польши.

В состав объявленной в июле в Париже "антибаллистической коалиции" ранее уже вошли 10 европейских государств. Помимо Украины, это Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и Нидерланды.

Ранее "Европейская правда" из собственных источников узнала, какие именно украинские и европейские производители были приглашены на учредительное заседание "антибаллистической коалиции".