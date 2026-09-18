В армії Латвії кажуть, що рівень загрози в регіоні не змінився

Рівень загрози в Латвії та регіоні не змінився.

Про це заявив командувач Національних збройних сил Латвії (НЗС) генерал-лейтенант Каспарс Пуданс, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Пуданс наголосив, що НЗС постійно стежать за ситуацією з безпекою, тісно співпрацюючи з розвідувальними службами та службами безпеки союзників. Оцінка ситуації оновлюється щодня, а не лише у відповідь на окремі події.

За словами Пуданса, НЗС готові до провокацій. Зараз у Латвії проходять комплексні навчання з державної оборони Namejs, у яких беруть участь і підрозділи союзників. На сході Латвії триває операція Vilkatis, а на час виборів до Сейму буде посилено патрулювання повітряного простору силами НАТО.

На засіданні Військового комітету НАТО в Копенгагені цими вихідними планується обговорити спільну відповідь альянсу на можливі в майбутньому диверсії та спроби саботажу, повідомив Пуданс.

Росія може спробувати загострити ситуацію з безпекою в країнах Балтії та НАТО загалом за допомогою неконвенційних атак, зокрема диверсій, провокацій та інших атак меншого масштабу, зазначило Бюро з питань захисту конституції (SAB).

У SAB зазначають, що за останні місяці кількість і масштаб неконвенційних атак Росії зросли. При цьому в інформаційному просторі дедалі частіше поширюються емоційні та тривожні повідомлення щодо безпеки Латвії.

Хоча ситуація в регіоні загострилася, ймовірність конвенційного нападу – масштабного військового вторгнення – на країни Балтії та НАТО зараз і найближчим часом дуже низька, вважають у SAB.

Як відомо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна теж має дані про те, що Росія готує гібридні атаки проти союзників України.