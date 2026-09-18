В латвийской армии заявляют, что уровень угрозы в регионе не изменился

Уровень угрозы в Латвии и регионе не изменился.

Об этом заявил командующий Национальными вооружёнными силами Латвии (НВС) генерал-лейтенант Каспарс Пуданс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Пуданс подчеркнул, что НВС постоянно следят за ситуацией с безопасностью, тесно сотрудничая с разведывательными службами и службами безопасности союзников. Оценка ситуации обновляется ежедневно, а не только в ответ на отдельные события.

По словам Пуданса, НСЛ готовы к провокациям. Сейчас в Латвии проходят комплексные учения по государственной обороне Namejs, в которых принимают участие и подразделения союзников. На востоке Латвии продолжается операция Vilkatis, а на время выборов в Сейм будет усилено патрулирование воздушного пространства силами НАТО.

На заседании Военного комитета НАТО в Копенгагене в эти выходные планируется обсудить совместный ответ альянса на возможные в будущем диверсии и попытки саботажа, сообщил Пуданс.

Россия может попытаться обострить ситуацию с безопасностью в странах Балтии и в НАТО в целом с помощью неконвенциональных атак, в частности диверсий, провокаций и других атак меньшего масштаба, отметило Бюро по вопросам защиты конституции (SAB).

В SAB отмечают, что за последние месяцы количество и масштаб неконвенциональных атак России возросли. При этом в информационном пространстве всё чаще распространяются эмоциональные и тревожные сообщения о безопасности Латвии.

Хотя ситуация в регионе обострилась, вероятность конвенционного нападения – масштабного военного вторжения – на страны Балтии и НАТО сейчас и в ближайшее время очень низкая, считают в SAB.

Как известно, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна также располагает данными о том, что Россия готовит гибридные атаки против союзников Украины.