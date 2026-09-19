МЗС Молдови засудило інцидент з дроном під Кишиневом

19 вересня Міністерство закордонних справ Молдови (МЗС) рішуче засудило інцидент поблизу села Колоніца під Кишиневом, де після вибуху було виявлено уламки безпілотного літального апарата.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

У відомстві назвали цю подію прямим наслідком нападу Росії на Україну.

"Цей інцидент є ще одним серйозним наслідком загарбницької війни Росії проти України, яка продовжує загрожувати безпеці Молдови та наших громадян. Наслідки російських атак на Україну не обмежуються кордонами сусідньої країни", – заявили в МЗС.

Нагадаємо, 18 вересня, у селі Колоніца поблизу Кишинева, молдовська поліція знайшла уламки дрона.

Перед тим уночі у передмісті Кишинева пролунав потужний вибух. Міністерство оборони Молдови ж заявило, що цієї ночі не зафіксувало порушення повітряного простору.

Прикордонна поліція Молдови вранці 19 вересня в районі Штефан-Воде зафіксувала кілька невідомих літальних апаратів, які порушили повітряний простір країни.