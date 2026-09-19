МИД Молдовы осудил инцидент с дроном под Кишиневом

19 сентября Министерство иностранных дел Молдовы (МИД) решительно осудило инцидент вблизи села Колоница под Кишиневом, где после взрыва были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

В ведомстве назвали это событие прямым следствием нападения России на Украину.

"Этот инцидент является еще одним серьезным последствием захватнической войны России против Украины, которая продолжает угрожать безопасности Молдовы и наших граждан. Последствия российских атак на Украину не ограничиваются границами соседней страны", – заявили в МИД.

Напомним, 18 сентября в селе Колоница недалеко от Кишинева молдавская полиция обнаружила обломки дрона.

Ранее ночью в пригороде Кишинёва прогремел мощный взрыв. Министерство обороны Молдовы, в свою очередь, заявило, что этой ночью не зафиксировало нарушения воздушного пространства.

Пограничная полиция Молдовы утром 19 сентября в районе Штефан-Воде зафиксировала несколько неизвестных летательных аппаратов, нарушивших воздушное пространство страны.