Главы МИД ЕС обсудят инцидент в Лейпциге и новые санкции против России

В ходе неформального заседания министров иностранных дел Евросоюза в Уиклоу (Ирландия) в среду, 2 сентября, будет обсуждаться реакция Германии и ЕС на появление российского дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, а также новые санкции против России, включая проект санкционного списка из 1600 имен и названий.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания.

Каллас анонсировала обсуждение министрами иностранных дел ЕС вопроса о российском дроне в Лейпциге и новых санкциях против России.

"Прежде всего, конечно, все будут обсуждать атаку в Лейпциге. Понятно, что это имеет все признаки государственного терроризма. Вопрос заключается в том, что нам с этим делать. Мы уже вызвали российского посла… И мы обсудим, что еще можем сделать", – подчеркнула Каллас.

Она напомнила, что в Еврокомиссии ведется подготовка 1600 включений в санкционный список – и все эти имена и компании напрямую связаны с военно-промышленным комплексом России.

"Возможно, их число увеличится", – анонсировала главная дипломатка ЕС.

Каллас отметила, что, учитывая неформальный характер сегодняшней встречи, никаких решений принято не будет, однако состоятся обсуждения.

"Нам нужно скоординировать, что еще мы можем сделать в ситуации, когда Россия усиливает эскалацию (в Украине), убивает мирных жителей и наносит столько ущерба, сколько может. Дискуссия заключается в том, как мы можем фактически усилить давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну", – подчеркнула Кая Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", 1 сентября главный дипломат ЕС Кая Каллас анонсировала создание группы высокого уровня, которая будет состоять из бывших политических и военных лидеров европейских стран, а также Украины, которые будут работать над вопросами обороноспособности блока.

Также Каллас призвала передать Украине перехватчики, срок хранения которых истекает.

Отдельно сообщалось, что в ЕС обсуждают детали нового пакета санкций против России, в санкционные списки могут попасть около 1600 физических и юридических лиц.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил, что европейские лидеры рассматривают возможность проведения очередной встречи "коалиции желающих" в США в рамках Генассамблеи ООН в сентябре, чтобы поднять вопрос о поставках Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.