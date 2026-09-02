FT: ЕС ускоряет реформу внешнеполитической службы Каллас

Европейская комиссия в ускоренном режиме разрабатывает планы по разделению дипломатической службы ЕС и включению её подразделений в состав исполнительной власти блока в ответ на требования Франции и Германии реформировать внешнеполитический аппарат Брюсселя до конца года.

Об этом сообщило издание Financial Times, передает "Европейская правда".

По словам осведомлённых источников, высокопоставленные чиновники ЕС начали изучать, какие функции Европейской службы внешних действий (EEAS) могут быть поглощены существующими департаментами Еврокомиссии, что будет означать частичную отмену одной из крупнейших институциональных реформ ЕС за последние два десятилетия.

EEAS, возглавляемая главной дипломаткой ЕС Каей Каллас, оказалась под пристальным вниманием столиц, которые считают, что она испытывает трудности с координацией эффективных мер реагирования на кризисы, в частности войны в Украине и Иране, агрессивную внешнюю политику Дональда Трампа и все более частое применение экономического давления в качестве средства государственной политики.

Планы по реформированию службы направлены на устранение дублирования функций ведомств и лучшую согласованность дипломатической деятельности ЕС с полномочиями Европейской комиссии в сферах торговли, помощи, цифрового регулирования и технологий.

Среди других задач реформы – экономия средств, поскольку страны-члены оказывают давление на Брюссель, требуя сократить расходы в рамках многолетнего бюджета блока.

По словам источников, эта инициатива не предусматривает полного поглощения Европейской службы внешних действий Комиссией, а предлагает распределение её функций между департаментами с целью повышения эффективности.

Сторонники реформы утверждают, что включение значительной части EEAS, бюджет которой составляет 1 млрд евро в год, в состав Еврокомиссии сделает внешнюю политику ЕС более согласованной, уменьшит дублирование функций и снизит расходы.

Ожидается, что общие рамки перераспределения полномочий могут быть согласованы в декабре в рамках соглашения о бюджете ЕС на 2028–2034 годы. Их планируют доработать к саммиту лидеров ЕС в следующем месяце, который Париж и Берлин хотят использовать для обсуждения идей по реформам.

Франция и Германия предложили предоставить Каллас более весомую личную роль в реформированной структуре.

Ожидается, что Европейская служба внешних действий останется вне состава Комиссии и будет контролировать такие сферы, как миротворческие миссии ЕС и военная подготовка.

Во французском дискуссионном документе, опубликованном в начале этого года, рассматривался вариант полного перевода службы под подчинение Еврокомиссии.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас столкнулась с критикой в первые месяцы своей работы – ей вменяли в вину слишком агрессивные высказывания в адрес России и конфронтацию с администрацией Дональда Трампа.