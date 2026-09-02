Кос очікує на швидке відкриття всіх кластерів для України

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос розраховує на те, що усі перемовні кластери для України будуть відкриті якомога швидше.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", Кос заявила перед початком неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у Віклоу (Ірландія).

Єврокомісарка Кос хоче, щоб перемовні кластери для України були відкриті якнайшвидше.

"Важливо, що я очікую: якомога швидше ми зможемо відкрити всі інші кластери, які очікують на відкриття", – заявила Кос.

Вона підкреслила, що "Україна виконала свою частину" роботи, яка необхідна для відкриття кластерів.

"Ми також повинні виконати свою", – наголосила єврокомісарка.

Як повідомляла "Європейська правда", у вівторок, 1 вересня, Угорщина знову відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України – вимагаючи від України зробити певні кроки щодо захисту прав угорської нацменшини.

Попередня спроба затвердити результати скринінгу 22 липня 2026 року також була провалена через позицію Угорщини, що була готова дати "зелене світло" лише просуванню вперед по кластера №3 і лише для Молдови.

Нагадаємо, у Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер "Зовнішні відносини", причому тодішній віцепремʼєр з питань євроінтеграції Тарас Качка запевнив, що відкриття решти чотирьох кластерів не відкладають на "після літа".

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.