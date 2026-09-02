Кос ожидает быстрого открытия всех кластеров для Украины

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос рассчитывает, что все переговорные кластеры для Украины будут открыты как можно скорее.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", Кос заявила перед началом неформального заседания министров иностранных дел ЕС в Уиклоу (Ирландия).

Еврокомиссар Кос хочет, чтобы переговорные кластеры для Украины были открыты как можно скорее.

"Важно, что я ожидаю: как можно скорее мы сможем открыть все остальные кластеры, которые ожидают открытия", – заявила Кос.

Она подчеркнула, что "Украина выполнила свою часть" работы, необходимой для открытия кластеров.

"Мы также должны выполнить свою", – подчеркнула еврокомиссар.

Как сообщала "Европейская правда", во вторник, 1 сентября, Венгрия вновь отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины – требуя от Украины предпринять определенные шаги по защите прав венгерского национального меньшинства.

Предыдущая попытка утвердить результаты скрининга 22 июля 2026 года также завершилась неудачей из-за позиции Венгрии, которая была готова дать "зеленый свет" лишь продвижению по кластеру № 3 и только для Молдовы.

Напомним, что 14 июля в Брюсселе для Украины был открыт 6-й переговорный кластер "Внешние отношения", причем тогдашний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заверил, что открытие остальных четырех кластеров не откладывается на "после лета".

Подробнее на эту тему – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.