"Не схоже на збіги": у НАТО перелічили останні інциденти в Європі та закликали до готовності

В одному з оперативних командувань НАТО зауважили, що останнім часом у Європі сталося забагато підозрілих інцидентів і це означає необхідність бути готовими до протидії таким загрозам.

Як повідомляє "Європейська правда", допис опублікували у соцмережах командування об’єднаних сил НАТО у Брюнссумі, що відповідає за планування і проведення операцій у Центральній та Східній Європі.

У дописі, супроводженому згенерованою ШІ ілюстрацією, зауважують, що останнім часом у Європі "і дня не минає" без чергового підозрілого інциденту.

"Вибухівка на підстанції. Ще один підозрілий інцидент з дронами у "Лейпцигу-Галле". Зірваний підпал на виробництві безпілотників. Пожежа на виробництві компонентів для безпілотників. Постійні проблеми з глушінням GPS над Балтійським морем. Численні порушення повітряного простору країн НАТО. І це лиш кілька прикладів", – зазначають у тексті.

"Це різні країни, різні цілі. Але є одне спільне: атакувати критичну інфраструктуру, порушувати національний повітряний простір і територіальні води "з тіні" – це по-боягузницьки. Збіги? Європа має бути готовою", – додають у заяві.

What is going on?

Barely a day goes by without another incident:

– 🇩🇪 Explosives at a power substation.

– 🇩🇪 Another suspicious incident involving drones at Leipzig/Halle .

– 🇸🇰 A foiled arson attempt on a drone factory.

– 🇵🇱 A fire at a facility producing drone components.

-… pic.twitter.com/JFjC7YdJp2 – NATO Allied Joint Force Command Brunssum – JFCBS (@NATOJFCBS) September 2, 2026

Нагадаємо, цієї ночі стався підозрілий інцидент, ймовірно підпал, на підстанції на заході Німеччини.

1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

Міністри закордонних справ країн ЄС у середу обговорять інцидент у Лейпцигу та нові санкції проти Росії.