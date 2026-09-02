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"Не схоже на збіги": у НАТО перелічили останні інциденти в Європі та закликали до готовності

Новини — Середа, 2 вересня 2026, 11:00 — Марія Ємець

В одному з оперативних командувань НАТО зауважили, що останнім часом у Європі сталося забагато підозрілих інцидентів і це означає необхідність бути готовими до протидії таким загрозам. 

Як повідомляє "Європейська правда", допис опублікували у соцмережах командування об’єднаних сил НАТО у Брюнссумі, що відповідає за планування і проведення операцій у Центральній та Східній Європі. 

У дописі, супроводженому згенерованою ШІ ілюстрацією, зауважують, що останнім часом у Європі "і дня не минає" без чергового підозрілого інциденту.

"Вибухівка на підстанції. Ще один підозрілий інцидент з дронами у "Лейпцигу-Галле". Зірваний підпал на виробництві безпілотників. Пожежа на виробництві компонентів для безпілотників. Постійні проблеми з глушінням GPS над Балтійським морем. Численні порушення повітряного простору країн НАТО. І це лиш кілька прикладів", – зазначають у тексті.

"Це різні країни, різні цілі. Але є одне спільне: атакувати критичну інфраструктуру, порушувати національний повітряний простір і територіальні води "з тіні" – це по-боягузницьки. Збіги? Європа має бути готовою", – додають у заяві. 

Нагадаємо, цієї ночі стався підозрілий інцидент, ймовірно підпал, на підстанції на заході Німеччини.

1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні. 

Міністри закордонних справ країн ЄС у середу обговорять інцидент у Лейпцигу та нові санкції проти Росії.

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