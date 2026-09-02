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"Не похоже на совпадения": в НАТО перечислили последние инциденты в Европе и призвали к готовности

Новости — Среда, 2 сентября 2026, 11:00 — Мария Емец

В одном из оперативных командований НАТО отметили, что в последнее время в Европе произошло слишком много подозрительных инцидентов, и это означает необходимость быть готовыми к противодействию таким угрозам.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение опубликовало в соцсетях командование объединенных сил НАТО в Брюнссуме, отвечающее за планирование и проведение операций в Центральной и Восточной Европе.

В посте, сопровождаемом сгенерированной ИИ иллюстрацией, отмечается, что в последнее время в Европе "ни дня не проходит" без очередного подозрительного инцидента.

"Взрывчатка на подстанции. Еще один подозрительный инцидент с дронами в "Лейпциг-Халле". Сорванный поджог на заводе по производству беспилотников. Пожар на заводе по производству компонентов для беспилотников. Постоянные проблемы с подавлением сигнала GPS над Балтийским морем. Многочисленные нарушения воздушного пространства стран НАТО. И это лишь несколько примеров", – отмечается в тексте.

"Это разные страны, разные цели. Но есть одно общее: атаковать критическую инфраструктуру, нарушать национальное воздушное пространство и территориальные воды "из тени" – это по-трусливому. Совпадения? Европа должна быть готова", – добавляют в заявлении. 

Напомним, этой ночью произошел подозрительный инцидент, вероятно поджог, на подстанции на западе Германии.

1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

Министры иностранных дел стран ЕС в среду обсудят инцидент в Лейпциге и новые санкции против России.

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